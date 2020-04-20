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SOKAĞA ÇIKAMAYINCA, ÇATIYA ÇIKTILAR

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında hafta sonunda sokağa çıkma yasağının uygulandığı sırada, ilginç görüntüler de kaydedildi.

20.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:48
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında hafta sonunda sokağa çıkma yasağının uygulandığı sırada, ilginç görüntüler de kaydedildi. Avcılar 'da yasağa uyarak evlerinden çıkmayan yabancı uyruklu iki kişi, çatıya çıkarak akşam güneşini ve manzarayı seyretti.
Daha önce hafta içi ve hafta sonunda yoğun araç trafiğinin görüldüğü Avcılar- Küçükçekmece arasındaki D-100 karayolu'nda 48 saatlik kısıtlama sırasında tek tük araç geçerken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe merkezindeki kavşaklarda sürekli denetim yaptı. Merkez Mahallesi'nde yasağa uyulurken, bir binanın çatısına çıkan kişinin bunun çanak antenini ayarlamak istedi sanıldı. Ancak, çok geçmeden bu kişinin binada oturan yabancı 3 arkadaştan biri olduğu anlaşıldı. Bu kişinin, akşam serinliğinde üşümemek için bacaklarını örtmek üzere yanına battaniye getirdiği, martı sesleri arasında arkadaşının uzattığı yastığı alarak uzandığı görüldü. Yanındaki cep telefonunu ile bir ara konuşan, daha sonra kulaklıkla müzik dinlediği sanılan yabancının yanına bir süre sonra arkadaşı da çıktı. İki arkadaş, yastıklara uzanarak uzaktan görünen denizi, ufukta batmaya başlayan güneşin kızıllığını izlerken, okunan akşam ezanını ve ardından yapılan 'Havaların ısınmasına rağmen koronavirüs tehdidi devam etmektedir. Lütfen uyarılara uyunö çağrısını da dinledi. SOKAĞA ÇIKAMAYINCA, ÇATIYA ÇIKTILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, Avcılar, Güncel
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