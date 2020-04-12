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Sokağa çıkan 10 kişiye toplam 3 bin 920 lira ceza kesildi

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamında Ordu'nun Ünye ilçesinde 10 kişiye toplam 3 bin 920 lira ceza kesildi.

12.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:50
Sokağa çıkan 10 kişiye toplam 3 bin 920 lira ceza kesildi
Korona virüsü tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamında Ordu 'nun Ünye ilçesinde 10 kişiye toplam 3 bin 920 lira ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 şehirde haftasonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın getirilmesinin ardından Ünye'de sokağa çıkan 10 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 920 lira para cezası kesildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Ünye, Ordu, 3. Sayfa
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