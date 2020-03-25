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Sokağa çıkan 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı

Tekirdağ'da 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı.

25.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:15
Sokağa çıkan 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı
Tekirdağ 'da 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı.

Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü iki kişiye, 392 TL idari para cezası uygulandı. Korona virüs salgını ile mücadele sürerken, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin evden çıkma yasağı da devam ediyor. Konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir banka önünde 2 kişiye GBT sorgulaması gerçekleştirdi. 65 yaş üzerinde olduğu tespit edilen şahıslara Kabahalet Kanunu çerçevesinde 392 TL idari para cezası uygulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, 3. Sayfa

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