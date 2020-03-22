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Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar araçla evlerine bırakıldı

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına başlandı.

22.03.2020 18:05 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:08
Elazığ 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına başlandı.
Bu kapsamda Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinden itibaren il merkezi ve ilçelerde yaptıkları uygulamayla sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ikazda bulundu.
Ekipler, park ve bahçelere gelen çok sayıda kişiyi uygulama hakkında bilgilendirilip, kısıtlamaya uymayan vatandaşları araçla evlerine bıraktı.
Öte yandan, 155 Alo İmdat hattını arayıp yardım isteyen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları ekipler tarafından ikametlerinde gidilerek karşılanıyor.
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Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar araçla evlerine bırakıldı

Kaynak: AA

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Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar araçla evlerine bırakıldı
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Sabah, Güncel

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