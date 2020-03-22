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Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi

İzmir, Denizli, Uşak ve Aydın'da, 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu, dışarı çıkan bazı vatandaşlar ise uyarılarak evlerine gönderildi.

22.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:50
İzmir , Denizli, Uşak ve Aydın 'da, 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu, dışarı çıkan bazı vatandaşlar ise uyarılarak evlerine gönderildi.
Uşak'ta da 65 yaş üstü vatandaşlar yasağa uyup, sokağa çıkmadı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan yaşlı vatandaşlar, polise ihbar edildi.
Polis ekipleri, yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri için uyarırken, alışveriş için dışarı çıktığını söyleyen vatandaşların ihtiyaçları belediye ve polis ekiplerince karşılandı.
Öte yandan, yaşlı vatandaşların dışarı çıkmadan 155 ihbar hattını arayarak yardım talebinde bulunabilecekleri vurgulandı.
Uşak Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve polis ekipleri de 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine gıda paketi bıraktı.
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Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi

Kaynak: AA

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Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi
Etiketler : Koronavirüs, İzmir, Aydın, Uşak, Güncel

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