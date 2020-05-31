Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar serin havanın tadını çıkardı

İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında dördüncü kez sokağa çıktı.

31.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:12
İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında dördüncü kez sokağa çıktı.
İzmir'de istisna kapsamında dışarı çıkanlar, saat 14.00'ten itibaren evlerinin yakınlarındaki park ve sahillere gitti.
Bostanlı Sahili'nde serin havanın tadını çıkaranların, maskelerini taktıkları ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri gözlendi.
Eşiyle dışarı çıkan emekli hakim Zafer Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dışarı çıkmanın kendilerine çok iyi geldiğini ifade etti.
Dükkanlar kapalı olduğu için işlerini göremediklerini aktaran Koçer, "Her yer kapalı. Sadece dolaşıyorsunuz ama bu da bir nimet." dedi.
Emekli öğretmen Sami Yangın, 2,5 aydır evde olduklarını belirterek, 65 yaş ve üzerindekiler için de hayatın normale dönmesini istediklerini söyledi.
Pazar günü dışarı çıktıklarında hiçbir yerin açık olmadığını dile getiren Yangın, "65 yaşın, bir tane resmi dairede işi olamaz mı? Hayat normale döndüyse bizim için de normale dönsün." diye konuştu. Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar serin havanın tadını çıkardı

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Manisa, İzmir, Uşak, Güncel, Haber

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