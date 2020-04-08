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Sokağa çıkan gence çifte ceza

Sivas'ta yaşı küçük ehliyetsiz motosikletli kuryeye hem korona virüs tedbirleri kapsamında hem de trafik yönünden toplamda 7 bin 890 lira para cezası kesildi.

08.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:02
Sokağa çıkan gence çifte ceza
Sivas 'ta yaşı küçük ehliyetsiz motosikletli kuryeye hem korona virüs tedbirleri kapsamında hem de trafik yönünden toplamda 7 bin 890 lira para cezası kesildi.

Kent merkezi İnönü Bulvarı üzerinde denetimler sırasında polis ekipleri bir motosikletli kurye durdu. Yapılan kontrollerde M.E. adındaki kuryenin 19 yaşında ehliyetsiz ve trafik yönünden bazı kusurların bulunduğu tespit edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan kuryeye sokağa çıktığı için kabahatler kanunu çerçevesine 392, trafik kusurları yönünden ise 7 bin 500 olmak üzere toplamda 7 bin 892 lira para cezası kesildi. Motosiklet trafikten men edilirken genç kurye ise dışarı çıkmaması konusunda ekipler tarafından uyarılarak evine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Sivas, 3. Sayfa
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