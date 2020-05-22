SOKAĞA ÇIKAN GENÇLER BAĞDAT CADDESİ VE CADDEBOSTAN SAHİLİ'Nİ DOLDURDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan 15-20 yaş grubu gençler, bugün ikinci kez dışarı çıktı.

22.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:41
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan 15-20 yaş grubu gençler, bugün ikinci kez dışarı çıktı. Kadıköy'e akın eden gençler, Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'nde dolaştı.
Koronavirüs nedeniyle uzun süre evde kalan 15-20 yaş grubu gençler, bir hafta aranın ardından bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yeniden dışarı çıktı. Kadıköy'e akın eden gençler, Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Kimileri arkadaşlarıyla hasret giderdi, kimileri yürüyüş yaptı. Bazıları ise zamanlarını basketbol oynayarak geçirdi. Dışarı çıkan bir genç, "Açıkçası ben nasıl giyineceğini unuttum biraz. Dışarı çıkarken ne giyilir ne giyilmez diye. Bir de hava koşulları, en son çıktığımızda marttı. Şimdi mayısa geldik. Baya farklılıklar da var. Evde bol bol okulla ilgilendik. Bol bol dinlendik, ders çalıştık. Yeni bir dil öğrenmeye çalışıyoruz. Biraz daha dolaşıp eve gideceğiz daha sonra. Kalabalık olmadan gidelim biz evimize." dedi. SOKAĞA ÇIKAN GENÇLER BAĞDAT CADDESİ VE CADDEBOSTAN SAHİLİ’Nİ DOLDURDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Caddebostan, Bağdat, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu ’Allah’tan korkun’ diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Son dakika: Pakistan’da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Haber
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Çin Devlet Başkanı’na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Haber
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Cami hoparlörlerinden ’Yuh Yuh’ şarkısı çalınan Selda Bağcan’dan ilk açıklama Haber
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Haber
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Cemal Kaşıkçı’nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu Haber
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Haberler››Güncel››SOKAĞA ÇIKAN GENÇLER BAĞDAT CADDESİ VE CADDEBOSTAN SAHİLİ'Nİ DOLDURDU - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:37: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber 14:37: Mudanya Belediyesi personeline teşekkür ziyareti - Haber 14:36: Çaldıran'da kahraman sağlıkçılar için fidan dikildi - Haber 14:35: Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında 22-27 Mayıs'ta jandarma ve emniyetten toplam 111 bin 384... - Haber 14:35: Burhaniye'de kantaron çiçeği hasadına başlandı - Haber 13:29: Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler - Haber 13:22: Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü - Haber 13:16: Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz - Haberler 12:50: Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı - Ekonomi 10:13: Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor - Ekonomi