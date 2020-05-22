SOKAĞA ÇIKAN GENÇLER İSTİKLAL CADDESİ'NDE DOLAŞTI

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıktı.

22.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:40
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıktı. Sokağa çıkan gençler Taksim ve İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile yürüyüş yaptı.
Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır evde bulunan 15-20 yaş arası gençlerin 4 saatliğine dışarı çıkma serbestliği başladı. 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak üzere, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak sokağa çıkan gençler, arkadaşları ile Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne geldi. Gençler, sokağa çıktıkları ve arkadaşları ile buluştukları için sevindiklerini belirtti.
Dört saatlik dışarı çıkma iznini İstiklal Caddesi'nde gezerek geçiren Habibe Sena Nasıp "Bu ikinci iznimiz. Az da olsa, uzun süreden sonra dışarı çıkmak iyi hissettirdi. Umarım bu hastalık kısa sürede biter. Biz özgürlüğümüze insanlar da sağlığına kavuşur" diye konuştu. SOKAĞA ÇIKAN GENÇLER İSTİKLAL CADDESİ’NDE DOLAŞTI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Koronavirüs, Taksim, Güncel, Haber

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