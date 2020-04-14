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Sokağa çıkan vatandaşa 1.5 metre uyarısı

Vak'a sayısının hızla arttığı Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşlar sokaklara akın etti.

14.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:03
Sokağa çıkan vatandaşa 1.5 metre uyarısı
Vak'a sayısının hızla arttığı Zonguldak 'ta sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulunan Emniyet Müdürü Metin Turanlı da "Sosyal mesafe esaslarına uymak çabamıza dikkat etmeniz menfaatiniz icabıdır" dedi.

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçen hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından önümüzdeki hafta da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasağın kalkmasının ardından vatandaşlar kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi'ne akın etti.

Sosyal mesafe konusunda polislerin sık sık uyardığı vatandaşlar için İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı da sosyal mesafe kurallarına 1.5 metre uyarısında bulundu. Turanlı, "Şehir merkezindeki kısıtlı olan Cadde ve sokaklarımız normal zamanda bile ihtiyacımızı karşılamakta zorlanmakta iken; bugünlerde sağlığımız için gerekli olan sosyal mesafe açısından daha da daralmıştır. Sosyal mesafe esaslarına uymak çabamıza dikkat etmeniz menfaatınız icabıdır" ifadelerine yer verdi.

Sokağa çıkan vatandaşların yan yana yürümek yerine en az 1.5 metre mesafe kuralına uyması gerektiği ve uymayanlar için ise idari yaptırım cezası uygulandığı öğrenildi. Trafik ekipleri de Zonguldak'ta denetimlerini sıklıkla sürdürüyor. Kozlu ilçe sınırındaki denetimlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Drone ile havadan da görüntülenen uygulama noktasında bazı sürücüler geri çevrildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel
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