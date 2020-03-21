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Sokağa çıkan yaşlı vatandaştan şaşırtan cevap: "68 yaşındayım, bundan sonra ölsek ne olacak, 68...

Sokağa çıkan yaşlı vatandaştan şaşırtan cevap: "68 yaşındayım, bundan sonra ölsek ne olacak, 68 sene daha mı yaşayacağız" Yaşlılar tüm uyarılara rağmen parklara koştular Korona virüse karşı alınan önlemler nedeniyle yaşlıların evden çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı.

21.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:26
Sokağa çıkan yaşlı vatandaştan şaşırtan cevap: "68 yaşındayım, bundan sonra ölsek ne olacak, 68 sene daha mı yaşayacağız"
Yaşlılar tüm uyarılara rağmen parklara koştular
İSTANBUL - Korona virüse karşı alınan önlemler nedeniyle yaşlıların evden çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. Silivri 'de yaşlılar tüm uyarılara rağmen evden çıkarak parklarda otururken, açıklamaları ise şaşırttı. Parkta oturan 68 yaşındaki adam, "68 yaşındayım, bundan sonra ölsek ne olacak, 68 sene daha mı yaşayacağız" dedi.
Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye 'de de görülen korona virüse karşı birçok alanda önlemler alındı. Bu kapsamda yaşlılara da evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Ancak bazı noktalarda uyarıları dinlemeyen yaşlılar, parklarda görüntülendi. Silivri Kaymakamlığı arkasında bulunan parkta yaşlıların oturduğu görüldü. Uyarılara rağmen parklarda banklarda oturan yaşlılar cevaplarıyla da şaşırttı.
"Evde torunlar rahat bırakmıyor"
85 yaşındaki yaşlı adam "Çoluk çocuk evde durmuyor. Torunlar rahat durmuyor" diyerek parka çıktığını söylerken, bir diğer yaşlı ise, "Biz yaşayacağımızı yaşamışız, Cenab-ı Allah bilir, bizi kollar" derken bir diğer vatandaş ise "68 yaşındayım, bundan sonra ölsek ne olacak, 68 sene daha mı yaşayacağız" diyerek sokağa çıkma gerekçeleriyle kendilerini savundu.
Öte yandan, Silivri ana cadde ve sokaklarının boş olduğu, bir çok esnafın da kepenk kapattığı görüldü. Sokağa çıkan yaşlı vatandaştan şaşırtan cevap: ’68 yaşındayım, bundan sonra ölsek ne olacak, 68...

Kaynak: İHA

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Sokağa çıkan yaşlı vatandaştan şaşırtan cevap: "68 yaşındayım, bundan sonra ölsek ne olacak, 68...
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Silivri, Genel

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