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Sokağa çıkan yaşlılara 3 bin 150 lira ceza kesilecek

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kurallara uymayıp sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak.

24.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:14
Sokağa çıkan yaşlılara 3 bin 150 lira ceza kesilecek
Ordu 'nun Fatsa ilçesinde, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kurallara uymayıp sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak.

Fatsa Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu Kurulu'nca alınan tedbirler kapsamında yasağa uymayıp sokağa çıkan kişilere 3 bin 150 TL idari para cezasının uygulanacağı bildirildi. Komisyon toplantısı sonucu yapılan yazılı açıklamada, yasağa uymayan kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapılacağına dikkat çekilerek, "21 Mart 2020 tarihinden itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp-damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasına, yasağın ihlali halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Komisyonda ayrıca, lokanta, pastane gibi iş yerlerinin oturma alanlarının kaldırılması kararı verilirken, açıktan ve kapalı ortamlarda satış yapılan yerlerde mesafelere uyulmasına, piknik alanlarının kullanılmamasına, iskelede balık avının yasaklanmasına ve virüsün yayılmasına yardımcı olacak çok sayıda etkinliğin iptal edilmesine karar verildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatsa, Ordu, Güncel

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