Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkanlar cezadan kaçamadı

Sokağa çıkanlar cezadan kaçamadı Balıkesir'de sokağa çıkma yasağı sonrası kurala uymayan vatandaşlara polis ve jandarma ekipleri tarafından ceza yazıldı.

12.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:41
Sokağa çıkanlar cezadan kaçamadı
BALIKESİR - Balıkesir 'de sokağa çıkma yasağı sonrası kurala uymayan vatandaşlara polis ve jandarma ekipleri tarafından ceza yazıldı.
İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Balıkesir'de yaşanan yoğunluk sona erdi. Şehrin birçok noktasında asayiş ve trafik ekipleri kontrolleri çoğaltırken, kırsal bölge ve ilçelerde de Jandarma ekipleri harekete geçti. Şehir merkezinde özellikle trafiğe araçlarıyla çıkan bazı vatandaşlar polisin uygulamasına takıldı. Bazı vatandaşlar, "İş yerinden benzin almam için söylediler" diye ceza yazılmasını istemezken, poliste "Sokağa çıkma yasağı var, kurallara uyun" şeklinde uyarıda bulundu.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde yapılan uygulamalarda kurallara uymayan 217 kişiye 392, 789 ve 3 bin 180 Türk Lirası arasında değişen miktarlarda idari para cezası kesildi. Sokağa çıkanlar cezadan kaçamadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Jandarma, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bakan Soylu’dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim Haberler
Bakan Soylu'dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’ne canlı yayında soruldu: Salgın ne zaman biter? Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'ne canlı yayında soruldu: Salgın ne zaman biter?
Yunanistan’dan Türkiye’ye akılalmaz koronavirüs suçlaması Haberler
Yunanistan'dan Türkiye'ye akılalmaz koronavirüs suçlaması
Haberler ›› genel ››Sokağa çıkanlar cezadan kaçamadı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

11:26: Şanlıurfa'daki 2 bin yıllık kaya mezarları ışıklandırıldı - Haberler 11:19: Kavga edip yasağı delen 8 kişiye 25 bin lira ceza kesildi - Haberler 11:16: Yozgat Şehir Hastanesi Kovid-19'la mücadele için pandemi hastanesine dönüştürüldü - Haberler 11:09: Bozüyük'te su hattının tamiratı yapıldı - Haberler 11:02: İlk DHA duyurmuştu: Çin'in Ağrı imasına" Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki - Haberler 09:55: Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim 09:01: Hong Kong'lu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız - Haberler 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti