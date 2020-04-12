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Sokağa çıkanlara ceza yazıldı

Balıkesir'de sokağa çıkma yasağı sonrası kurala uymayan vatandaşlara polis ve jandarma ekipleri tarafından ceza yazıldı.

12.04.2020 10:27 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:27
Sokağa çıkanlara ceza yazıldı
Balıkesir 'de sokağa çıkma yasağı sonrası kurala uymayan vatandaşlara polis ve jandarma ekipleri tarafından ceza yazıldı.

İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Balıkesir'de yaşanan yoğunluk sona erdi. Şehrin birçok noktasında asayiş ve trafik ekipleri kontrolleri çoğaltırken, kırsal bölge ve ilçelerde de jandarma ekipleri harekete geçti. Şehir merkezinde özellikle trafiğe araçlarıyla çıkan bazı vatandaşlar polisin uygulamasına takıldı. Bazı vatandaşlar, "İş yerinden benzin almamı söylediler" diye ceza yazılmasını istemezken, polis de "Sokağa çıkma yasağı var, kurallara uyun" şeklinde uyarıda bulundu.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde yapılan uygulamalarda kurallara uymayan 217 kişiye 392, 789 ve 3 bin 180 Türk Lirası arasında değişen miktarlarda idari para cezası kesildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Jandarma, Güncel
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