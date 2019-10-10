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Sokağa çıkıp vatandaşlara tek tek bayrak dağıttılar

Sokağa çıkıp vatandaşlara tek tek bayrak dağıttılarBURSA - Bursa'da bir grup AK Partili, sokağa çıkarak vatandaşlara tek tek binlerce Türk bayrağı dağıttı.

10.10.2019 23:39
Sokağa çıkıp vatandaşlara tek tek bayrak dağıttılar
BURSA - Bursa'da bir grup AK Partili, sokağa çıkarak vatandaşlara tek tek binlerce Türk bayrağı dağıttı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatına destek olmak için vatandaşları birlik ve beraberliğe davet eden AK Parti Osmangazi ilçe Başkanlığı, temin ettiği binlerce Türk bayrağını sokakta gördüğü vatandaşlara ücretsiz hediye etti. İlçe Başkanı Ufuk Çömez'in öncülük ettiği programda vatandaşlar kendilerine Türk bayrağı hediye eden AK Parti Osmangazi teşkilatına teşekkür etti.
Sokağa çıkıp vatandaşlara tek tek bayrak dağıttılar

Bursa, Yerel

Kaynak: İHA

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