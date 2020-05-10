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Sokağa çıkma izninde boş ekmek teknesiyle gezdi

Sokağa çıkma izninde boş ekmek teknesiyle gezdiTEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde seyyar simit satıcısı Ahmet Bal (68), 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma iznini, boş seyyar arabası ile birlikte çıkarak geçirdi.

10.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 10.05.2020 18:11

Sokağa çıkma izninde boş ekmek teknesiyle gezdi

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde seyyar simit satıcısı Ahmet Bal (68), 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma iznini, boş seyyar arabası ile birlikte çıkarak geçirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Tekirdağ'ın Saray ilçesinde simit satıcısı Ahmet Bal, bugün 65 yaş ve üstü kişilere izin verilmesi üzerine dışarıya ekmeğini kazandığı seyyar simit sattığı aracıyla çıktı. Saray'ın cadde ve sokaklarında boş arabası ile dışarıda kalma süresini geçiren Bal, 30 yıldır aracımla simit satarak geçimimi sağlıyorum. Bugün sokağa çıkmamıza izin verilmesi üzerine boşta olsa simit arabamı yanıma alarak onunda gezdim. Arabamla gezerek hayalimi gerçekleştirdim dedi.

Sokağa çıkma izninde boş ekmek teknesiyle gezdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Bal, Tekirdağ, Saray, Güncel, Haber

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