Sokağa çıkma izninde hayallerinin peşinde koşuyor

Korona Virüsü tedbirleri kapsamında izinli günlerde evlerinden çıkan çocuklar arkadaşlarıyla buluşup parklara akın ederken, 16 yaşındaki Emirhan Fındıkçı ise hayalini kurduğu Trabzonspor forması giymek için izin gününde tek başına antrenman yapıyor.

Sokağa çıkma izninde hayallerinin peşinde koşuyor
20.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:51
Korona Virüsü tedbirleri kapsamında izinli günlerde evlerinden çıkan çocuklar arkadaşlarıyla buluşup parklara akın ederken, 16 yaşındaki Emirhan Fındıkçı ise hayalini kurduğu Trabzonspor forması giymek için izin gününde tek başına antrenman yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Korona virüs tedbirleri sonrası sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar geçtiğimiz hafta ilk kez dışarı çıkmıştı. Benzer uygulamanın yaşandığı bu haftada 4 saat sokak iznini iyi değerlendirmek isteyen çocuklar parkları ve meydanları doldurdu. Bazıları ise arkadaşlarıyla buluşup hasret giderdi. Bir futbol şehri olan Trabzon'da ise Emirhan Fındıkçı, izin gününde arkadaşlarıyla parklarda buluşup vakit geçirme yerine hemen antrenman sahasına koşarak hayalini kurduğu Trabzonspor forması giymek için tek başına antrenman yapıyor.

Trabzon'da Türk Telekom takımının oyuncusu olan Korona Virüsü çıkmadan önce ise Trabzonspor'un altyapısında antrenmanlara çıkan Emirhan Fındıkçı, pandemi nedeniyle futbola verilen arada boş durmayıp hayalinin peşinde koşuyor. Yasaklar olduğu için dışarıya çıkamadıklarını belirten Emirhan, "Evde antrenmanlar yapıyorum. Yasak olmadığı zamanda sahaya gelip antrenman yapıyorum. Futbolu çok özledim. Arkadaşlarımı çok özledim. Trabzonspor'da oynamayı hayal ediyorum ve bu hayalimin peşinden gidebilmek için mücadele ediyorum" dedi.

Karantina günlerinin zor geçtiğini belirten genç oyuncu, "Evin içinde kapalı kaldık. İstediğimiz gibi antrenmanlar yapamıyoruz. Ben futbolla büyüdüm ve ondan kopamıyorum. Büyük bir futbol aşkı var bende. İnşallah hayallerimi gerçekleştiririm. Bu ara verilen dönemde kendimi hazır tutmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Forvet oyuncusu olan Emirhan, Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Polonyalı yıldız Levandoski'yi örnek aldığını belirtti. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Spor, Haber

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