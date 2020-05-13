SOKAĞA ÇIKMA İZNİNDE ÖĞRENCİLERİNDEN ÖĞRETMENİ DUYGULANDIRAN ZİYARET

KORONAVİRÜS ile mücadele programı kapsamında 2 aya yakın süreden bu yana evlerinden çıkamayan Avcılar'daki çocuklar parklara akın etti.

13.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:59
KORONAVİRÜS ile mücadele programı kapsamında 2 aya yakın süreden bu yana evlerinden çıkamayan Avcılar'daki çocuklar parklara akın etti. Bir grup öğrenci de çok özledikleri öğretmenlerinin evinin önünde toplandı ve sevgilerini dile getirdikleri kartonları havaya kaldırdı. Çok duygulanan öğretmenleri ise, 'Ben de sizi özledim. Bugünleri hep birlikte atlatacağızö dedi.
Saatler 11.00'i gösterdiğinde Avcılar'daki parklar bir anda çocuklarla doldu. Çocuklar, saat 15.00'e kadar evlerine gitmek istemedi. Anne ve babaları da onları yalnız bırakmadı.
Cihangir Mahallesi'ndeki Cihangir İlkokulu'ndaki 2 B sınıfından 6 öğrenci, annelerine çok sevdikleri sınıf öğretmenleri Birgül Koluaçık'ı ziyaret etmek istediklerini söyleyince hazırlık yapıldı. Bu konuda öğrenci ve anneleri, hazırlıklarını tamamlayarak öğretmen Birgül Koluaçık'ın oturduğu binanın önüne gelerek sevgilerini dile getirdikleri kartonları havaya kaldırırken öğretmenleri çok duygulandı. Öğretmen Koluaçık, minik öğrencilerine çok teşekkür ederken onlara okumaları için birer kitap hediye etti, 'Ben de sizi çok özledim. Benim de bir kızım sağlıkçı. Bu günleri hep birlikte atlatacağız dedi.
Öğretmen, veli ve öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. SOKAĞA ÇIKMA İZNİNDE ÖĞRENCİLERİNDEN ÖĞRETMENİ DUYGULANDIRAN ZİYARET

Kaynak: DHA

Etiketler: Cihangir, Saatler, Avcılar, Güncel, Haber

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