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Sokağa çıkma kısıtı bulunanların ihtiyaçlarını güvenlik güçleri karşıladı

İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma kısıtlamasının ardından başkentte 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan birçok kişinin ihtiyaçları güvenlik güçlerince sağlanıyor.

22.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:40
Sokağa çıkma kısıtı bulunanların ihtiyaçlarını güvenlik güçleri karşıladı
İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma kısıtlamasının ardından başkentte 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan birçok kişinin ihtiyaçları güvenlik güçlerince sağlanıyor.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkamayan ve rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için polis ve jandarma ekipleri harekete geçti.
İçişleri Bakanlığının bu gece yarısından sonra uygulamaya başladığı önlemlerin ardından gün içerisinde "155, 156 ve 112" hatlarını arayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlar, ücretini ödemek koşuluyla yardım talebinde bulundu.
İhtiyaçları tek tek not edilen aileler için marketlerden alışveriş yapan görevliler, ekip otolarıyla ailelerin belirttiği adrese giderek malzemelerini teslim etti.
155'i arayan vatandaşın ihtiyaçlarını ekipler giderdi
Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan, kalp damar, şeker ve hiper tansiyon hastası Mehmet Satkın da evinin mutfak ihtiyacı için 155 Polis İmdat hattını aradı.
Satkın'ın telefonda ilettiği ihtiyaçlarını not eden ve mahalledeki polis merkeziyle iletişime geçen çağrı merkezindeki görevli, buradaki bir ekibi, alışverişe yönlendirdi. Kısa sürede Satkın'ın ihtiyaçlarını karşılayan polis ekibi alışveriş poşetlerini bu kişiye teslim etti.
İhtiyaç halinde her türlü eksiğinin giderileceği konusunda bilgilendirilen Satkın, dışarı çıkmaması konusunda uyarıldı.
Polis ekiplerine teşekkür eden Mehmet Satkın, uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Polis, Güncel

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