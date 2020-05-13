Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 2 kişiye ceza
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı 2 kişiye 784 lira para cezası uygulandı.
13.05.2020 19:00 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:02
İlçede güven ortamının sağlanması, metruk binalarda madde kullanımı ve yabancı madde satışının önlenmesi amacıyla 166 kişilik polis ekibi, Yenimahalle'de Güven04 uygulaması gerçekleştirdi.
Mahalledeki metruk evlerde arama yapan ekipler, şüpheli kişiler ve araçları durdurarak üst araması ile kimlik kontrolünden geçirdi.
Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 20 yaş altı 2 kişiye, tedbirlere uymamaktan 784 lira para cezası kesti.
Kaynak: AA
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