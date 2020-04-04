Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara 600 gıda kolisi yardımı

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara 600 gıda kolisi yardımı Akçakale Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere temel gıda malzemelerinin bulunduğu 600 adet koli dağıtımına başlandı.

04.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:12
Sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara 600 gıda kolisi yardımı
ŞANLIURFA - Akçakale Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere temel gıda malzemelerinin bulunduğu 600 adet koli dağıtımına başlandı.
Akçakale Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan gıda kolileri bugün dağıtılmaya başlandı. Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve etkisini gün geçtikçe artıran yeni tip korona virüs nedeniyle çalışmalarına hız veren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, evlerinden çıkamayan vatandaşlara belediye personeli ve dernek yöneticileri gıda paketi ulaştırıyor. Sokağa çıkmanın büyük risk taşıdığı bu günlerde vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Yalçınkaya, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Gıda malzemelerinin bulunduğu 600 adet koli, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara 600 gıda kolisi yardımı

Kaynak: İHA

Etiketler: Akçakale, Yerel

Haberin Videosu :

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara 600 gıda kolisi yardımı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara 600 gıda kolisi yardımı - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

14:48: Karantinada tutulan 4 yaşındaki Mehmet'e doğum günü sürprizi - Haberler 14:45: Okul güvenlik görevlileri pazarlarda görevlendirildi - Haberler 14:43: Antalya'da arkadaş kavgası: 1 yaralı - Haberler 14:41: Şanlıurfa'da vatandaşlara ücretsiz maske - Haberler 14:38: COVİD 19 hastasına stent takıldı - Haberler 14:38: Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti - Haberler 13:55: Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı - Haberler 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler 12:10: Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı - Haberler 11:08: 106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu - Haberler