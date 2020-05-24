Sokağa çıkma kısıtlaması drone ile havadan görüntülendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Erzurum, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ramazan Bayramı'nın ilk gününde havadan görüntülendi.

24.05.2020 21:30 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:34
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Erzurum, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ramazan Bayramı'nın ilk gününde havadan görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğünce drone ile görüntülenen şehrin sessizliğe bürünmüş halini ve sokaklarını görüntüleyen ekiplerin çalışmaları da kameraya yansıdı.
Şehrin ana caddeleri ile parklarda rutin kontrollerini sürdüren polislerin kontrol noktalarında görevlerini icra etikleri anlar da havadan kayıt altına alındı.
Ekipler, durdurdukları araçların sürücü ve yolcuların kimlik kontrollerini yaparak geçişlerine izin verdi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Sokağa çıkma kısıtlaması drone ile havadan görüntülendi

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Erzurum, Güncel, Haber

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