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Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde de ihtiyaç sahipleri unutulmadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilen kentlerden Sakarya'da, insani yardım kuruluşları, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

18.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:41
Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde de ihtiyaç sahipleri unutulmadı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilen kentlerden Sakarya 'da, insani yardım kuruluşları, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.
Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Derneği ekipleri, kısıtlama günlerinde yardıma muhtaç ailelerin mağdur olmaması için Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordinasyon halinde gıda, hijyen ürünleri ve nakdi yardım dağıtıyor.
Derneğin başkanı Engin Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın ramazan aylarında 136 ülkede yardım faaliyetinde bulunduğu ancak yaşanan son süreçte planlamasını 15 ülke ve Türkiye olarak düzenlediğini belirtti.
Ülke genelinde "Şimdi Dayanışma Vakti" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde 10 milyon liranın yardım olarak halka dağıtılmasının hedeflendiğini anlatan Sezer, "Sakarya İHH olarak bununla ilgili gerekli çalışmalarımız 1 ay önce başladı. Ön kayıtlar alındı ve inceleme süreci başlatıldı." dedi.
Sezer, ramazanda yapacakları gıda kolisi yardımlarını da öne çektiklerini ve 20 gün öncesinden dağıtmaya başladıklarını belirterek kente ulaşan yaklaşık 1250 gıda kolisi ile ilde toplanan 200 hijyen ve 100 gıda kolisinin de vatandaşlara ulaştırıldığını kaydetti.
Ramazan ayında da yardımların süreceğine değinen Sezer, "Gıda kolisi, zekat, fitre ve sadakaların dağıtılması şeklinde olacak. İlk öncelikli hedefimiz yetim aileler. Sonrasında da yerli ve yabancı muhtaç ailelere ulaşacağız. Ramazan ayında 'Şimdi Birlikte Ramazan' kampanyasına başlayacağız inşallah. Yardımseverlerin sadaka, fitre ve zekatlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için talibiz." diye konuştu.
Sezer, gerek Valilik gerekse de Kaymakamlık bünyesindeki ekiplerle çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, İHH, Güncel
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