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Sokağa çıkma kısıtlaması internetten satışları ve kargo iş yükünü artırdı

Turistik Burhaniye ilçesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan sokağı çıkma yasağı ve okulların tatili internetten satışları artırdı.

03.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:50
Sokağa çıkma kısıtlaması internetten satışları ve kargo iş yükünü artırdı
Turistik Burhaniye ilçesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan sokağı çıkma yasağı ve okulların tatili internetten satışları artırdı. İnternetten satışların artmasının kargoların iş yükünü yüzde 400'lere kadar artırdığı kaydedildi.

Balıkesir 'in sahil ilçelerinde yoğunluk yaşanırken, internetten yapılan siparişlerde kargoların iş yükünü katladı. İki haftadan beri yoğunluk yaşadıklarını anlatan Burhaniye'de kargo işletmecisi Turgay Yıldız, yoğunluk nedeniyle elaman takviyesi yaptıklarını söyledi. Artan talebi karşılamak için çalıştıklarını anlatan Yıldız, "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağı çıkma yasağı getirilmesi ve okulların tatil olması internetten satışları artırdı. Dolayısıyla kargoların iş yükü de arttı. Sahil kesiminde eskiden haftada 35 gönderi gelirken, şimdi günde 35 gönderi gelmeye başladı. Özellik sahil kesiminde yüzde 400 artış var. Birçok iş yerinin kapanmasının da bunda payı var. Bizde artan talebi karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Turgay Yıldız, Balıkesir, Burhaniye, Ekonomi
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