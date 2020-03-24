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Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis kontrolü - DÜZCE

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Evde Kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ve üzerindekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kimlik kontrolü yaptı.

24.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:19
Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Evde Kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ve üzerindekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kimlik kontrolü yaptı.
Polisler, vatandaşlara kimlik kontrolünün yanı sıra çay ocaklarının önünde toplanılmaması için uyarılarda bulundu.
Vatandaşlara "Sosyal mesafe kuralına uyalım. Çok fazla birbirimize yaklaşmayalım. Tedbirleri alın. Eldivensiz, maskesiz dışarı çıkmayın. Ayrıca çay ocaklarının önünde toplanmak yasak." uyarıları yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis kontrolü - DÜZCE

Kaynak: AA

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Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis kontrolü - DÜZCE
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Akçakoca, Polis, Düzce, Güncel

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