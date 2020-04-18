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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

18.04.2020 01:48 | Son Güncelleme: 18.04.2020 08:52
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı
Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye 'de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınıyor. Haftasonu için yeniden geçerli 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından İstanbul 'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Vatandaşların yoğun bulunduğu Kadıköy meydanı boş kaldı. Boş kalan meydan ise drone ile görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular bu çağrıya karşılık verirken, kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadıköy Meydanı, İstanbul, Türkiye, Güncel
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