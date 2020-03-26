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Sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşların maaşları evlerinde ödendi

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaşları evlerinde ödenmeye başlandı.

26.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:03
Uşak 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaşları evlerinde ödenmeye başlandı.
Banaz ilçesinde emekli maaşlarını PTT'den alan ve ödemesinin evlerinde yapılmasını talep eden vatandaşların bu istekleri, ekipler tarafından yerine getirildi.
Banaz PTT Müdürü Zeynep Çakar ve ekibi, ilçe merkezinde ikamet eden 85 yaşındaki İbrahim Özkardeş ile ilçeye bağlı Kuşdemir Köyünde yaşayan 90 yaşındaki Mustafa Aslan'a emekli maaşlarını teslim etti.
Özkardeş, aldıkları hizmetlerden dolayı ekiplere teşekkür ederek "Devletimiz sağolsun, ne olursa olsun bizleri unutmuyor" ifadesini kullandı.
Banaz PTT Müdüresi Zeynep Çakar, İçişleri Bakanlığı'nın il ve ilçelere vermiş olduğu talimat gereğince Banaz Kaymakamlığı tarafından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" kapsamında PTT Müdürlüğü olarak 65 yaş üstü ve kronik hastalığa sahip olan vatandaşların tüm işlemlerini evlerine giderek gerçekleştirdiklerini söyledi.
Maaş, promosyon ve sosyal yardım ödemeleri ve buna benzer hizmetlerin tamamını vatandaşların adreslerine giderek gerçekleştirdiklerini anlatan Çakar, "Bunun için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sorunsuz olarak tüm hizmetleri PTT olarak yerine getiriyoruz." dedi.
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Sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşların maaşları evlerinde ödendi

Kaynak: AA

Etiketler: Banaz, Uşak, PTT, Güncel

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Sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşların maaşları evlerinde ödendi

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