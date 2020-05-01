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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİ TEM'DE KAZA 5 YARALI

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde TEM Otoyolu'nda bir otomobil emniyet şeridinde bulunan 3 otomobile vurarak takla attı, kazada 5 kişi yaralandıKaza, TEM Otoyolu Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü üzeri Ankara istikametinde 23.

01.05.2020 00:45 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:49
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde TEM Otoyolu'nda bir otomobil emniyet şeridinde bulunan 3 otomobile vurarak takla attı, kazada 5 kişi yaralandı
Kaza, TEM Otoyolu Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü üzeri Ankara istikametinde 23.00 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan bir otomobil sürücüsü, viyadük üzerinde otomobili arıza yapınca otomobilini emniyet şeridine çektikten sonra yakınlarına haber verdi. İki otomobil ile yardıma gelen yakınları da otomobillerini emniyet şeridine park etti. Arıza yapan otomobil ile ilgilendikleri sırada iddiaya göre Ahmet K.'nın kullandığı 34 CPU 468 plakalı otomobil önündeki kamyoneti geçmek isterken emniyet şeridindeki üç otomobile vurarak takla attı. Takla attıktan sonra ters dönen otomobil hurdaya dönerken kazada toplamda 5 kişi yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Sürücü Ahmet K'nın. Yara almadan kurtulduğu kazada, Adem T. Baver B. Yasin G. Adnan B. ve Okan T. yaralandı. Yaralı 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü,? Makas atıyordu arkadaş, geçemedi emniyet şeridinden geçerken 3 arabayı da alıp vura vura takla attı" dedi.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİ TEM’DE KAZA 5 YARALI

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Akşemseddin, Ankara, Güncel, Haber

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