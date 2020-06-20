SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ
Tüm Türkiye'de LGS sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00 itibariyle sonlandı.
20.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:54
Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan merkezi sınav sebebiyle bugün tüm Türkiye'de 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sabah saatlerinde İstanbul'da ana yolların ve caddelerin boş kaldığı görüldü. Saat 15.00 itibariyle ise vatandaşlar kendini dışarı attı. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde araç yoğunluğu oluştu.
Kaynak: DHA
Etiketler: Cevizlibağ, Türkiye, LGS, Güncel, Haber