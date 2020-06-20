SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ

Tüm Türkiye'de LGS sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00 itibariyle sonlandı.

20.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:54
Tüm Türkiye'de LGS sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00 itibariyle sonlandı. Cevizlibağ'da kısıtlamanın hemen bitiminde vatandaşın dışarı çıktığı görüldü.
Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan merkezi sınav sebebiyle bugün tüm Türkiye'de 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sabah saatlerinde İstanbul'da ana yolların ve caddelerin boş kaldığı görüldü. Saat 15.00 itibariyle ise vatandaşlar kendini dışarı attı. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde araç yoğunluğu oluştu. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Cevizlibağ, Türkiye, LGS, Güncel, Haber

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