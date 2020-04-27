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Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi vatandaş kendini dışarıya attı

Balıkesir'de dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından şehir merkezinde yoğunluk yaşandı.

27.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:09
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi vatandaş kendini dışarıya attı
Balıkesir'de dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından şehir merkezinde yoğunluk yaşandı. Özellikle bankaların çoğunlukta olduğu Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi'nde sosyal mesafeye uyulmazken, belediye zabıta ekipleri maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte Balıkesir merkezinde vatandaşlar işlerini halletmek üzere yoğun kalabalık oluşturdu. Özellikle banka önlerinde uzun kuyrukların oluştuğu gözlenirken, vatandaşların sırada sosyal mesafeye uymadıkları göze çarptı. Balıkesir Valiliğinin aldığı kararla şehrin en işlek caddeleri olan Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddelerinde araç trafiği yasağı uygulamasına devam edildi. Bankaların yoğun olduğu her iki caddede de vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddelerinin girişinde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıtalar maskesi olmayanları uyararak maske dağıttı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Güncel, Haber
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