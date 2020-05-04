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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kahramanmaraş'ta yoğunluk oluştu

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Kahramanmaraş'ta yoğunluk oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kahramanmaraş'ta yoğunluk oluştu
04.05.2020 03:30 | Son Güncelleme: 04.05.2020 04:02
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Kahramanmaraş'ta yoğunluk oluştu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde oluşturdukları uygulama noktalarında kısıtlamanın son dakikasına kadar denetimlerini sürdürdü.
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından kentte araç yoğunluğu gözlendi. Ekipler, koronavirüs tedbirlerine uymayanları uyardı.
Kebapçıların önünde kuyruk oluştu
Bu arada merkez Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarı'ndaki bir kebapçı da kısıtlamanın sona ermesinin ardından iş yerini açıp mangal yaktı. Kebap yemek için sıraya girenlerin yanı sıra iş yeri sahibinin 65 yaş üstü olduğunu düşünerek ihbar edenler de oldu.
İhbar üzerine iş yerine gelen Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kebapçının kimliğini kontrol edince 64 yaşında olduğunu gördü. 1 yaşla ceza yemekten kurtulan iş yeri sahibine, polis ekipleri maske ve eldiven kullanması yönünde uyarı yaptı.

Aynı bulvar üzerinde iş yeri bulunan başka bir kebapçı da tezgah başına geçerek mangal yaktı. Sokağa çıkan ve kebapçının açık olduğunu gören vatandaşlar iş yeri önünde kuyruk oluşturdu.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Haber

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