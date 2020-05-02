Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tekel bayisinde yakalandılar - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol satılan bir tekel bayisinde polis tarafından yakalanan 2'si müşteri 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

02.05.2020 03:37 | Son Güncelleme: 02.05.2020 03:40
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol satılan bir tekel bayisinde polis tarafından yakalanan 2'si müşteri 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tekel bayisi önündeki hareketlilikten şüphelenerek iş yerini takibe aldı. O sırada ekipler, kapı önünde bir kişinin gözcülük yaparak dışarıdan gelen müşterilere, kepenk altındaki gizli bölmeden alkol teslim ettiğini gördü.
Polis, müşteri olarak gelen biri kadın 2 kişi ile gözcülük yapan Ahmet T'yi (21) yakaladı. Kepenk altından alkol teslim eden kişiler ise iş yeri içerisine gizlenerek kapıyı açmadı.
Polisin yaptığı tüm uyarılara rağmen uzun süre kapının açılmaması sonrasında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, kepenk ve kapının çilingir yardımıyla açılmasına karar verildi. Ekipler çilingirin yaptığı çalışma sonrası kepenk altından içeriye girerek 3 kişiyi daha yakaladı.
Çilingirle içeriye giren polise "sokağa çıkma yasağı var diye burada kalıyoruz" dediler
Şahıslar kendilerine kapıyı neden açmadığını soran polise, "Seslendiğinizi hiç duymadık. Biz sokağa çıkma yasağı var diye burada kalıyoruz." şeklinde yanıt verdi.
Müşteri olarak gelen kadın ise kendisini görüntüleyen gazetecilere, "3 tane çocuğum var çekmeyin beni." diye tepki gösterdi.
İçeride bulunan Mustafa Cem G. (23), Yaşar Koray D. (21) ve Şenol Y. (42) görevli memurun görevini engelleme suçundan adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. 2 müşteri ve gözcülük yapan Ahmet T. de yasal işlemler için emniyete götürüldü.
Yakalanan 6 kişiye sosyal mesafeye uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira olmak üzere 18 bin 900 lira para cezası yazıldı.
Ayrıca iş yerine, kapalı olması gereken saatte satış yaptığı için de ilgili kanun gereği idari tutanak tanzim edildiği öğrenildi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tekel bayisinde yakalandılar - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Fransız milletvekilinden Türkiye’nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? Haberler
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?
Öldüğü söylenen Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı Haberler
Öldüğü söylenen Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı
Ukrayna’da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haberler
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Enes Batur, ’en yüksek aboneye sahip bireysel kanal’ ünvanını çocuk kanalına kaptırdı Haberler
Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan’dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Haberler
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı Haberler
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı
Reuters adım adım takip etti, Türkiye’nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü Haberler
Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü
Haberler››Güncel››Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tekel bayisinde yakalandılar - KAHRAMANMARAŞ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:23: KAĞITHANE'DE ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI - Haber 04:08: Şili'de 1 Mayıs gösterilerinde 57 kişi gözaltına alındı - Haber 03:50: Kahramanmaraş'ta bir evin bacasında çıkan yangın söndürüldü - Haber 03:46: Kahramanmaraş'ta balık avlarken gölete düşen kişi boğuldu - Haber 03:44: Irak'ta DEAŞ Haşdi Şabi'ye saldırdı: 10 ölü - Haber 00:12: Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı - Magazin 00:08: Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti - Haberler 00:04: Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi - Haber 23:48: ABD'de koronavirüs tedavisi için Remdesivir isimli ilaca "acil durum onayı" verdi - Haber 21:20: Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? - Haberler