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Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala bazı vatandaşlar sahil ve parklarda gezdi

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler devam ederken, sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala bazı vatandaşların sahil ve parklarda yürüyüş yaptığı gözlendi.

17.04.2020 20:21 | Son Güncelleme: 17.04.2020 20:22
İstanbul 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler devam ederken, sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala bazı vatandaşların sahil ve parklarda yürüyüş yaptığı gözlendi.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak illerden biri olan İstanbul'da polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala bazı vatandaşların ise sahil ve parklardaki banklarda oturduğu, yürüyüş yaptığı görüldü.
Denetimlerini sürdüren polis ekipleri de sahil ve parklardaki vatandaşları uyararak, evlerine gönderdi. Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala bazı vatandaşlar sahil ve parklarda gezdi

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Zabıta, Polis, Güncel
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