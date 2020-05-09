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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye ceza

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiye para cezası kesildi.

09.05.2020 21:09 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:11
Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiye para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, kamyonuyla Mersin limanına yük götüren T.K, bir arkadaşının kamyonuyla Adana'ya kadar gelerek Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerinde indi.
Komşusu N.S'yi arayan T.K, kendisini otomobiliyle alıp eve götürmesini istedi.
Bunun üzerine yola çıkan N.S. Merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması yapan polis ekiplerince durdurularak 795 lira ceza kesildi.
Komşusuna ceza kesildiğini öğrenen T.K, kendini Adana'ya getiren arkadaşının tırıyla ceza kesen polislerin olduğu yere gelerek kesilen cezaya itiraz etti.
Bir süre polislerle tartışan T.K, dana sonra başka bir araca bindirilerek eve gönderildi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye ceza

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Tarsus, Adana, Güncel, Haber

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