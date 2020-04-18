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Sokağa çıkma kısıtlamasında deniz keyfi karakolda bitti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp deniz keyfi yapan 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.

18.04.2020 21:30 | Son Güncelleme: 18.04.2020 22:26
Bursa 'nın Gemlik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp deniz keyfi yapan 4 kişi polis ekiplerince yakalandı. Sosyal medyada paylaştıkları videoda, "Fakirler koronadan ölsün" diye bağıran zanlıların elleri kelepçeli karakola gelirken çıtları bile çıkmaması dikkatlerden kaçmadı.
Edinilen bilgiye göre, korona virüs ile mücadele kapsamında bu haftaki sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, Gemlik'in Kurşunlu Mahallesi'ne gelen Sabri Y., Murat A., Erbil S. ve Samet Y. isimli dört arkadaş, Kumsal Sahili'nde denize girip çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı. Korona virüs hastalarına da hakaretler içeren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları ile zanlıların isimlerine ulaşıldı. Zanlılar gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
3 BİN 150'ŞER LİRA PARA CEZASI
Videoda yer alan dört şahsa da, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasağı çiğnedikleri için ayrı ayrı 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. Zanlıların sorgusunun ardından Gemlik Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
(İHA) Sokağa çıkma kısıtlamasında deniz keyfi karakolda bitti

Kaynak: İHA

Etiketler: Kurşunlu, Gemlik, Polis, Bursa, Güncel
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