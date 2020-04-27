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Sokağa çıkma kısıtlamasında hizmet atağı

Korona virüs önlemleri kapsamındaki dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında İzmir Büyükşehir Belediyesi kent içi yolların bakım, onarım ve asfaltlanma çalışmalarını tam kapasiteyle yaparak tamamladı.

27.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:28
Sokağa çıkma kısıtlamasında hizmet atağı
Korona virüs önlemleri kapsamındaki dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında İzmir Büyükşehir Belediyesi kent içi yolların bakım, onarım ve asfaltlanma çalışmalarını tam kapasiteyle yaparak tamamladı. Dört günde 12 bin ton asfalt serimi yapıldı. Ulaşım sistemleri ve kanal altyapısında da iyileştirme çalışmalarına devam edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek kentin yol ve kaldırımlarındaki bakım onarım çalışmalarını tam kapasiteyle gerçekleştirdi. Caddelerdeki taşıt trafiğinin azalması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, asfalt çalışmalarını hızlandırdı. Kısa süre içerisinde pek çok kritik noktanın bakım, onarım ve asfalt serim işlerini yapan İZBETON ekipleri dört günde 12 bin ton asfalt serimi yaptı. İzmir'in yoğun kullanılan ulaşım akslarından Karşıyaka Anadolu Caddesi ve Konak Mürselpaşa Bulvarı yoğun bir çalışmaya sahne oldu. Bu bölgede toplam 10 bin ton asfalt serimi yapıldı. Önümüzdeki günlerde Anadolu Caddesi'ne 20 bin ton, Mürselpaşa Bulvarı ve Yeşildere Caddesi'ne de 13 bin ton asfalt serilecek. Urla ve Dikili'de de çalışmalarına hız veren ekipler, kısıtlılık süresince bu noktalarda da bin 500 tonu aşkın asfalt serimi uyguladı. Hijyen ve korunma malzemeleri temin edilen ekipler, korona günleri süresince fiziksel mesafe kurallarına uygun şekilde çalışarak, program dahilinde İzmir'in yollarını yenilemeyi sürdürecek.

Dört günde 180 arızaya anında müdahale

Korona virüs sürecinde içme suyu hizmetini kesintisiz sürdürebilmek için yoğun çaba harcayan İZSU Genel Müdürlüğü de dört gün boyunca 3 bin 500 personelle sahada görev yaptı. Hizmetlerin aksamaması için 165 branşman, 15 ana boru olmak üzere toplam 180 arızaya müdahale edildi, ayrıca 441 adet kanalın bakım ve onarımı da yapıldı.

Ulaşım araçlarına bakım ve ilaçlama yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaşımda ayrıca metro, tramvay ve otobüslerde devam eden rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra virüslere ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışmasını da sürdürdü. Bu süreçte metro ve tramvay hatlarında bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. İZDENİZ, 1951 yılında hizmete giren şehrin simgelerinden Bergama Vapuru'nda teknik bakım ve onarım da yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel, Haber
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