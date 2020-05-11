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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA İSTANBUL YOLLARI ONLARA KALDI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul yolları hafriyat kamyonlarına kaldı.

11.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:21
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul yolları hafriyat kamyonlarına kaldı. Kamyonların kurallara uymaması dikkat çekti
Koronavirüs sebebiyle hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağı sebebiyle İstanbul'da yollar boş kaldı. Ancak İstanbul'da özellikle pandemi hastanesi şantiyelerinde çalışan hafriyat kamyonları yollardaydı.
Yolların boş olmasını fırsat bilen hafriyat kamyonları ise yine tehlike saçtı. Arnavutköy'de bulunan Bolluca Hafriyat Döküm Sahası'na hafriyat dökmek için Habipler Yolu'nu sıkça kullanan kamyon şoförleri yine kural tanımadı. Şoförler boş yollarda hem şerit ihlali yaptı hem de hız sınırını aştı.
Yasak olmasına rağmen sol şeridi kullanan sürücüler aynı zamanda hız sınırını da aşarak trafikte tehlikeye yol açtı. Birden çok hafriyat kamyonunun aynı anda geçtiği yolda ise kamyon şoförleri neredeyse tüm şeritleri kapatarak yol aldı. Tüm şeritleri kapatarak ilerleyen kamyon sürücüleri ise kameralara yansıdı SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA İSTANBUL YOLLARI ONLARA KALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel, Haber

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