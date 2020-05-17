SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA MOTOSİKLET İLE TUR ATARKEN YAKALANDI

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında süren sokağa çıkma kısıtlaması sırasında arkadaşının motosikletini alarak tur atmaya çıkan Türkmenistan vatandaşı bir kişiye para cezası kesildi.

17.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:57
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında süren sokağa çıkma kısıtlaması sırasında arkadaşının motosikletini alarak tur atmaya çıkan Türkmenistan vatandaşı bir kişiye para cezası kesildi.
Avcılar'da bir su şirketinde çalışan Türkmenistanlı arkadaşının yanına giden Dıdırgan J.,, bir ara tur atmak üzere motosiklete bindi. Reşitpaşa Caddesi'ndeki denetim noktasına motosikletle gelen Dıdırgan J'ye, ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 2 bin 478, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan Umumi Hıfzıssıhlla Kanunu'na istinaden 3 bin 150 olmak üzere toplam 5 bin 628 TL ceza kesildi. Motosiklet sahibine de aracını başkasına kullandırmak suçundan 2 bin 478 TL ceza uygulandı. Motosiklet çekici aracı ile götürülürken olanları duyunca gelen arkadaşı, 'Bir daha hayatıma girme diye çıkıştı. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA MOTOSİKLET İLE TUR ATARKEN YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkmenistan, Motosiklet, Güncel, Haber

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