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Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, üretime devam etti.

18.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 18.04.2020 09:47
Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, üretime devam etti.
Kırsal Bitkili Mahallesi'nde günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan üreticiler, arazileri sürüp sebze fidelerini toprakla buluşturdu.
Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat eden işçiler, maske ve eldivenlerini takarak çalıştı.
Üreticilerden Ramazan Akkuş , tarım işçilerinin sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Tarımsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam ettiği bir dönemde bulunduklarına dikkat çeken Akkuş, havaların ısınmasıyla sebze fidelerini ektiklerini ifade etti.
Bu süreçte çiftçiler için bir günün bile çok değerli olduğunu belirten Akkuş, şöyle konuştu:
"Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmak bizim için iyi oldu. Çalışmak zorundayız, ihtiyacımız var. Şimdiye kadar uğraştık şimdi de gecikirse sorun olur. Geçimimiz tarımla oluyor. Sebze fidelerine çok emek verdik. Kıştan beri seralarda uğraşıyoruz."
Tarım işçisi Osman Demirel de kaybedecek zamanlarının olmadığını aktararak, kendilerini uygulamadan muaf tuttukları için yetkililere teşekkür etti. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu - ŞANLIURFA

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Şanlıurfa, Akkuş, Güncel
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