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Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler üretime devam ediyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler üretime devam etti.

23.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:31
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler üretime devam ediyor
Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler üretime devam etti.
Kırsal Bitkili Mahallesi'nde günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan üreticiler, arazileri sürüp sulama yaptı, sebze fidelerini toprakla buluşturdu.
Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat eden işçilerin, maske ve eldivenlerini takarak çalıştığı görüldü.
Çiftçilerden Salih Ay, AA muhabirine, tarım işçilerinin sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Yetkililere teşekkür eden Ay, bu süreçte çiftçiler için bir günün bile çok değerli olduğunu söyledi.
Günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tuttuklarını aktaran Ay, "Ekmek davasıdır, hepimiz çalışıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasından muafız. Tarım işçisi olarak çalışıyoruz. Mahsulümüz tarlada kaldığı için mecburen çalışmaya geldik, çalışmazsak ekmek yok. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.
Çiftçi İbrahim Ay ise üretime devam ettiklerini belirterek, "Yetkililere teşekkür ederiz. Millete ve devletimize bir faydamız olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Şanlıurfa, Güncel, Haber
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