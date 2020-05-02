Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye para cezası
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye para cezası verildi.
02.05.2020 22:46 | Son Güncelleme: 02.05.2020 22:47
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde denetim yapan polis ekibi, Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 3 kişiyi gördü.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilerin izin belgelerinin olmaması üzerine 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
Akdere Caddesi'nde de kısıtlamaya uymayan bir kişi yakalandı.
Polis, vatandaşları işlemler için emniyete götürürken, yakınları o anları görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira ceza verildi.
Kaynak: AA
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