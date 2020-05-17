Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı.

17.05.2020 23:55 | Son Güncelleme: 17.05.2020 23:56
Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Manisa'nın Soma ilçesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, trafiğe çıkan ehliyetsiz sürücü polisi görünce panik yaptı.
34 EJ 0738 plakalı ticari aracın sürücüsü E.M.K. (19), polisten kaçmak isterken Cuma Mahallesi Cezaevi Sokak Tes-İş Konutları önünde, bir evin balkonuna çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, aracın sürücüsü E.M.K.'nin ehliyetsiz olduğu ve yanında yolcu olarak bulunan 20 yaşından küçük Ç.K. ile sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıktıkları öğrenildi.
Aracın çarptığı balkonun bulunduğu dairede bulunan, büyük panik ve korku yaşayan ev sakinlerine sağlık ekipleri müdahale etti.
Araç sürücüsüne, ehliyetsiz araç kullandığı için 3 bin 49 lira, yine sürücüye ve yanındaki gence, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Tes İş, Manisa, Soma, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken ’Sen daha ölmedin mi?’ demiş Haber
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük Haber
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
ABD’de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
FETÖ firarisi Hakan’dan Galatasaray’a ’UEFA Kupası’ tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut’u teselli etmek için Mess’e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Türkiye’deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü Haber
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Haberler››Güncel››Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:22: Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı - Haber 00:19: Yayladaki evine giden 67 yaşındaki kadından haber alınamıyor - Haber 00:14: Batı Trakya'da camiler yeniden ibadete açıldı - Haber 00:13: Nevşehir'de yüzlerce araç "Arabalı Sinema" etkinliğine katıldı - Haber 00:10: Fas, Filistin ve Ürdün'de Kovid-19 vaka sayısı arttı - Haber 23:48: Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük - Haber 23:11: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel - Haber 07:48: Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? - Haberler