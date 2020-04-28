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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından da sessizlik hakim

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından da cadde ve sokaklar boş kaldı.

28.04.2020 01:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 01:38
Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından da cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde getirdiği 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Erzurum sakin günlerinden birini yaşıyor.
Erzurum kent merkezinden bulunan cadde, sokak, banka, market ve at satımı yapılan noktalarda oluşan kuyruklarda bulunanlara polis ekiplerince sosyal mesafe uyarısı yapıldı.
Kent giriş ve çıkışlarında araç kontrolleri drone ile yapılarak araç içerisindeki vatandaşlar sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı.
Polis ekipleri, sakin olan şehri drone ile görüntüledi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından da sessizlik hakim

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Polis, Güncel, Haber
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