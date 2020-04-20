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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından mangal yaktı

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Kahramanmaraş'ta bir kebapçı kaldırımda mangal yakarak kebap pişirdi.

20.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:04
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Kahramanmaraş 'ta bir kebapçı kaldırımda mangal yakarak kebap pişirdi.
Merkez Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarı üzerinde bulunan kebapçı, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından iş yeri önüne kurduğu mangalda kebap pişirdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından sokağa çıkan vatandaşlar ise kebaplara yoğun ilgi gösterdi.
Gündeş, müşterilerin sosyal medya üzerindeki talepleri sonrasında iş yerini açtığını belirtti. Kebap yemek için gelen Abdülkadir Gülmez ise kebap kültürünün bölgesel bir durum olduğunu belirtti.
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar ise açık olan benzin istasyonlarına geldi.
Emniyet güçleri, benzin istasyonlarında yer alan alışveriş merkezlerinde oluşan kuyrukta sosyal mesafeyi ayarladı ve maske bulunmayanlara maske dağıttı.
Kentte, Alparslan Türkeş ve Azerbaycan bulvarları üzerinde ise zaman zaman araç yoğunluğu görüldü.
Kısıtlamaya uymayan 208 kişiye cezai işlem uygulandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında kavşaklarda görev alarak iki gün boyunca denetim yaptı.
Bu denetimlerde 200 kişiye 392 lira, 8 kişiye de 3 bin 150 lira olmak üzere 103 bin 600 lira ceza uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından mangal yaktı

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Güncel
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