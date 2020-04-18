Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yaşlı adama polis ekipleri yardımcı oldu

31 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlanması uygulanmaya başlanmasının ardından Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların ihtiyaçlarını karşılanmak için seferber oldu.

18.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:11
Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yaşlı adama polis ekipleri yardımcı oldu

31 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlanması uygulanmaya başlanmasının ardından Sakarya 'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların ihtiyaçlarını karşılanmak için seferber oldu.


Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirlerince ülkemizde de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda 31 ilde 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'dan, 19 Nisan Pazar gecesi saat 00.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ilk gününde ise Sakarya Adapazarı İlçesi Kurtuluş mahallesinde ikamet eden Celalettin Selanik isimli vatandaş, Polis merkezini arayarak nöbetçi eczaneden ilaç alınması konusunda yardımcı olunmasını istedi. Bunun üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri vatandaşı eczaneye götürüp, ilaçlarının alımında yardımcı oldu.


Polis ekiplerinin göstermiş olduğu ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getiren Celalettin Selanik isimli vatandaş,"Bana göstermiş olduğunuz ilgi beni son derece duygulandırdı ve çok memnun kaldım. Sizlere ve sağlık çalışanlarına başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan ölüm oranında İstanbul’u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Pars’ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Haberler
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru’nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Ebru'nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Cinayete kurban giden Gamze Pala’nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı Haberler
Cinayete kurban giden Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı
4 kişiyi öldürdüğü için aranan şüphelinin iskeleti bulundu Haberler
4 kişiyi öldürdüğü için aranan şüphelinin iskeleti bulundu
Haberler ›› Güncel ››Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yaşlı adama polis ekipleri yardımcı oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:32: Londra polis sosyal mesafe kurallarına uymadı - Haber 16:32: Polis, yakalanan eroin paketleriyle 'Evde kal' yazdı - Haber 16:32: Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti - Haber 16:31: Terasta bisiklet süren kişi drone ile görüntülendi - Haber 16:30: KKTC'li çocuklardan koronavirüs klibi - Haber 16:18: Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi - Haber 13:34: Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı - Magazin 11:58: Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı - Haberler 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz - Haber