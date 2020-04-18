Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yaşlı adama polis ekipleri yardımcı oldu

31 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlanması uygulanmaya başlanmasının ardından Sakarya 'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların ihtiyaçlarını karşılanmak için seferber oldu.



Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirlerince ülkemizde de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda 31 ilde 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'dan, 19 Nisan Pazar gecesi saat 00.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ilk gününde ise Sakarya Adapazarı İlçesi Kurtuluş mahallesinde ikamet eden Celalettin Selanik isimli vatandaş, Polis merkezini arayarak nöbetçi eczaneden ilaç alınması konusunda yardımcı olunmasını istedi. Bunun üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri vatandaşı eczaneye götürüp, ilaçlarının alımında yardımcı oldu.



Polis ekiplerinin göstermiş olduğu ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getiren Celalettin Selanik isimli vatandaş,"Bana göstermiş olduğunuz ilgi beni son derece duygulandırdı ve çok memnun kaldım. Sizlere ve sağlık çalışanlarına başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun" dedi. - SAKARYA