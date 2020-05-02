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Sokağa çıkma kısıtlamasının sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta bugün de sokaklar boş kaldı.

02.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:20
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta bugün de sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle dört kent genelinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.
Şanlıurfa'da kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar boşaldı.
Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı. Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.
Malatya
Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kent merkezinin sembol meydanlarından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile diğer meydan ve caddeler boş kaldı.
Görevliler dışında kimsenin olmadığı cadde ve sokaklarda, belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.
Kentte güvenlik güçleri de oluşturduğu kontrol noktalarında denetimler yapıyor.
Gaziantep
Gaziantep'te de kısıtlamanın ikinci gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kentin turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere işlek caddelerde sessizlik hakim. Polis ekipleri çeşitli noktalarda görev alarak sokağa çıkanları kontrol ediyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın en işlek noktalarından Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ile Milli İrade, Demokrasi ve Atatürk meydanları başta olmak üzere kent genelinde cadde ve sokaklar ile tarihi Kapalı Çarşı'nın boş olduğu görüldü.
Kentte güvenlik güçleri de oluşturduğu kontrol noktalarında denetimler yapıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Güncel, Haber

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