Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ SON GÜNÜNDE DENETİMLER DEVAM ETTİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde emniyet ekiplerinin yasağa uymayanlar üzerinde denetimleri devam etti.

03.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:55
Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde emniyet ekiplerinin yasağa uymayanlar üzerinde denetimleri devam etti.
Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde emniyet ekiplerinin yasağa uymayanlar üzerinde denetimleri devam etti. D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde polis ekipleri sokağa çıkma şartlarını taşımayan sürücüler üzerinde denetim yaptı. Araçlar tek tek durdurulurken sürücülerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf belgeleri kontrol edildi. Kısıtlamadan muaf olan sürücüler belge göstererek denetimlerden geçebildi. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ SON GÜNÜNDE DENETİMLER DEVAM ETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: D-100 Karayolu, Koronavirüs, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Haberler
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Okullar 1 Haziran’da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz Haberler
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Haberler››Güncel››SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ SON GÜNÜNDE DENETİMLER DEVAM ETTİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:00: Seyyar satıcının arabasını kurtarma mücadelesi - Haber 19:00: Motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 18:58: Manisa'da hasta nakli yapan ambulans devrildi - Haber 18:58: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haber 18:57: Erzurum'da sessiz kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi - Haber 18:39: Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz - Haber 18:21: Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları - Haber 17:48: Batman'da bir evi böcekler istila etti - Haber 15:39: Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin