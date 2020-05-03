Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizlik hakim

İçişleri Bakanlığının 31 ilde uyguladığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul'da sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

03.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:04
İçişleri Bakanlığının 31 ilde uyguladığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul'da sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde ramazanın da etkisiyle İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı.
Polis kent genelinde cadde, sokak ve sahil şeritlerinde uygulama yaparken, belediye ekipleri de boşalan yollarda çalışmalarını sürdürdü.
Kentte, İçişleri Bakanlığının genelgesi dışında kalan iş yerlerinin kapalı olduğu görüldü.
Anadolu Yakası'nda Üsküdar Meydanı, Salacak sahili, Kadıköy Meydanı ve rıhtımı ile Caddebostan Sahili ve Bağdat Caddesi'nin sakin olduğu gözlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizlik hakim

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Haberler
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Okullar 1 Haziran’da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor Haberler
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu Haberler
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri’yi gündemine aldı Haberler
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Haberler››Güncel››Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizlik hakim - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:52: Iğdır'da yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu - Haber 12:52: 'Bilim Söyleşileri' devam ediyor - Haber 12:52: Vali Memiş: "'Dünya basın özgürlüğü günü' kutlu olsun" - Haber 12:52: "Kanatlı dostlarım" dediği güvercinleri koronavirüs günlerinde besliyor - Haber 12:52: Rize'de baharla canlanan doğa görsel şölen sunuyor - Haber 12:12: Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 11:42: Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor - Haber 11:31: Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü - Haber 10:28: Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin