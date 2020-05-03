Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sokak ve caddeler boş kaldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. günü Trabzon Caddesi, Müftülük meydanı, Hükümet bulvarı ve boş cadde sokaklar Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler boş kaldıYeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele...

03.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:47
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele
Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. günü
Trabzon Caddesi, Müftülük meydanı, Hükümet bulvarı ve boş cadde sokaklar Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler boş kaldı
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle dört kent genelinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.
Kısıtlamanın son gününde Gazinatep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gazi Muhtar, Üniversite, Karataş bulvarlarındaki sakinlik dikkati çekti. Cadde ve sokaklardaki az sayıdaki araç trafiğine yönelik denetimlerinin devam ettiği kentte araçlar durdurulup gerekli denetimler yapıldı ve genelgeye uygun olmayan araçlara cezai işlem uygulandı.
Malatya
Malatya'da da 15 Temmuz Millet Meydanı, Soykan Meydanı, Sivas, İnönü ve Atatürk caddelerinde sessizlik hakim.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu yaya devriyeler, kentin ana cadde ve sokaklarında görev yapıyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da kısıtlamanın son gününde de cadde ve sokaklar boşaldı.
Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, GAP bulvarları ile Divanyolu, Balıklıgöl ve Emniyet caddelerinde insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.
Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.
Kahramanmaraş
Kentin en işlek caddelerinden Trabzon Caddesi başta olmak üzere, Azerbaycan, Atatürk, Şekerdere Bulvarları üzerinde araç yoğunluğu yaşanmadı.
Müftülük, Demokrasi, Milli İrade ve Ulu Cami meydanlarının ise görevlilerin haricinde boş olduğu görüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sokak ve caddeler boş kaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Müftülük, Malatya, Trabzon, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Haberler
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Okullar 1 Haziran’da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor Haberler
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu Haberler
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri’yi gündemine aldı Haberler
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Haberler››Güncel››Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sokak ve caddeler boş kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:52: Iğdır'da yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu - Haber 12:52: 'Bilim Söyleşileri' devam ediyor - Haber 12:52: Vali Memiş: "'Dünya basın özgürlüğü günü' kutlu olsun" - Haber 12:52: "Kanatlı dostlarım" dediği güvercinleri koronavirüs günlerinde besliyor - Haber 12:52: Rize'de baharla canlanan doğa görsel şölen sunuyor - Haber 12:12: Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 11:42: Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor - Haber 11:31: Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü - Haber 10:28: Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin