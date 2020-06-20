Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından yoğunluk yaşandı

Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, dışarı çıkan vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.

20.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:29
Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, dışarı çıkan vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00'te sona erdi.
Kısıtlamanın ardından dışarı araçlarıyla çıkan vatandaşlar il genelinde trafik yoğunluğuna sebep oldu.
Tavşanlı ilçesinde ise kısıtlamadan önce kurulan pazar yeri, kısıtlamanın sona ermesinin ardından biranda vatandaşlarının akınına uğradı.
Pazar yerinin kısıtlamadan önce ve kısıtlamadan sonraki hali havadan görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından yoğunluk yaşandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kütahya, LGS, Güncel, Haber

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